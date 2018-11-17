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Гендиректор "Крыльев Советов": мы не против VAR, но платить за нее не собираемся

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.

"Мы не против, системы ВАР, потому что она снизит риск ошибки арбитра. Это сделает наш футбол более прозрачным и, возможно, привлечет новых спонсоров для клубов. Но мы не готовы платить за нее, потому что это достаточно дорого", - сказал Шашков.

"СЭ"
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 13:17
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(1)
#3  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 14:53)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
Александр Мишу,
Давай лучше тебя, уепана, в пердив отправим навечно, чтобы больше не смог тут изрыгать свои опусы.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 14:34)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Кто не может платить тех прямой дорогой в ФНЛ, пусть вместо 16 будет 14, анжи и крылья в фнл, может еще парочка наберется, для РПЛ 12 команд оптимальный вариант с новой системой розыгрыша титула чемпиона.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 13:43)
  • +1
  •  (5)

Так, тогда пойдете в пердив вместо Енисея. Они согласны платить... ))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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