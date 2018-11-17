Гендиректор "Крыльев Советов": мы не против VAR, но платить за нее не собираемся

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы."Мы не против, системы ВАР, потому что она снизит риск ошибки арбитра. Это сделает наш футбол более прозрачным и, возможно, привлечет новых спонсоров для клубов. Но мы не готовы платить за нее, потому что это достаточно дорого", - сказал Шашков.