Директор "Енисея": мы категорически выступаем за VAR. Готовы платить за все процессы

Директор "Енисея" Денис Рубцов прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации ВАР со следующего сезона на премьер-лигу и клубы."Сначала нужно понять, о каких суммах идет речь. Но деньги у "Енисея" есть, поэтому если это будут разумные цифры, мы, конечно, сделаем это, потому что мы категорически за внедрение этой системы", - сказал Рубцов.