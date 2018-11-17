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Директор "Енисея": мы категорически выступаем за VAR. Готовы платить за все процессы

Директор "Енисея" Денис Рубцов прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации ВАР со следующего сезона на премьер-лигу и клубы.

"Сначала нужно понять, о каких суммах идет речь. Но деньги у "Енисея" есть, поэтому если это будут разумные цифры, мы, конечно, сделаем это, потому что мы категорически за внедрение этой системы", - сказал Рубцов.

"СЭ"
Теги: Енисей
Сегодня, 13:28
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(2)
#6  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 15:30)
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Болеет за:
ЦСКА
В зоне "Восток" система VAR не понадобится. ..
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 14:24)
  • -1
  •  (1)
online

Кот ядовито улыбался - свора черных шакалов отсвечивалась в правде ВАР словно свиньи в грязных и черных одеяниях. Это был мощный удар по тривдарасам.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 14:02)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: voron (CSKA)
будите

И кого они будят и кого уже разбудили, малограмотный вы конь?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 13:41)
  • -3
  •  (3)

Вот зачем директору на весь мир заявлять о своей полной некомпетентности?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  afelayz  Россия, Красноярск (Сегодня, 13:36)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Енисей»
Цитата: voron (CSKA)
И будите единственной командой в пердиве у которой есть VAR

Будь VAR, неизвестно кто бы ещё был в пердиве!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 13:34)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
И будите единственной командой в пердиве у которой есть VAR
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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