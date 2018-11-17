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Такума Нисимура: мне очень нравится гречка - настоящая вещь!

Японский форвард ЦСКА Такума Нисимура рассказал о своих кулинарных предпочтениях в России.

"Сейчас все кухни так перемешались. Но мне очень нравится гречка – настоящая вещь! И я честно вам говорю, еще ни разу мне в России не попадалось что-то невкусное или непонятное. Водка? Нет, никакой водки", - сказал японец.

"СЭ"
Теги: Нисимура ЦСКА
Сегодня, 13:41
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#2  Седой  Россия (Сегодня, 14:57)
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Болеет за:
ЦСКА
Это хорошо все, но нужен футболист, а не кулинарный критик)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 14:40)
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
ты что хавать к нам приехал
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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