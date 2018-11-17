Президент "Урала": а если система VAT стоит два миллиарда, где их взять?!

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации системы ВАР со следующего сезона на премьер-лигу и клубы."Пока даже нет понимания, сколько это будет стоить. Никакой конкретики. А если завтра скажут, что это будет стоить, к примеру, два миллиарда? И где клуб будет их искать?Я не раз высказывался против системы ВАР, потому что ошибаются все. Считаю неправильным возлагать расходы по внедрению ВАР на лигу и клубы. Почему клубы должны за это платить?" - сказал Иванов.