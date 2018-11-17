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Президент "Урала": а если система VAT стоит два миллиарда, где их взять?!

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации системы ВАР со следующего сезона на премьер-лигу и клубы.

"Пока даже нет понимания, сколько это будет стоить. Никакой конкретики. А если завтра скажут, что это будет стоить, к примеру, два миллиарда? И где клуб будет их искать?

Я не раз высказывался против системы ВАР, потому что ошибаются все. Считаю неправильным возлагать расходы по внедрению ВАР на лигу и клубы. Почему клубы должны за это платить?" - сказал Иванов.

"СЭ"
Теги: Урал
Сегодня, 14:19
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(1)
#7  Сибирячок   (Сегодня, 15:27)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
система VAT

расходы по внедрению ВАР

Новостник, проспись, алкоголик.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  alx64   (Сегодня, 15:22)
  • 0
  •  (2)

А ТЫ ЧМО ЕБУЧИЕ У ЗИНЫ ПОПРОСИ А ОНА ДАСТ!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#5  студия дускай   (Сегодня, 15:09)
  • +2
  •  (2)

вар тоже хотят использовать как отмывочный цех бюджетных то есть народных денег.
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#4  american boy   (Сегодня, 14:44)
  • +3
  •  (3)

Мне одному не понятно почему система гребаных видеоповторов стоит 2 лярда? На эти деньги можно спутник в космос запустить и оттуда уже контролировать ход матча хД
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 14:40)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
В целом он прав. Большая часть клубов будет просто неспособна содержать столь дорогое удовольствие.Но все же ВАР необходим.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  Fint  Москва (Сегодня, 14:39)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Реал»
Вот такие президенты пока будут сидеть на должностях спортивных, и не будет нормального развития футболу!
Разверни один телевизор в сторону поля, вот и все расходы, миллиарды ему подавай...
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 14:38)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тогда переходи в фнл и дурачь там за откаты.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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