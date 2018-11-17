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Виктор Скрипник: никаких переговоров со "Спартаком" я не вел

Главный тренер ФК "Рига" Виктор Скрипник высказался об интересе к нему со стороны "Спартака".

"О том, что мной интересуется "Спартак", я узнал от вас – журналистов. А так, никаких переговор или даже разговоров об этом не было. Если будет интерес какой-то интерес из России, тогда и поговорим", – сказал украинский тренер.

Советский спорт
Теги: Спартак Скрипник
Сегодня, 14:30
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#1  Gnome  Алматы (Сегодня, 15:02)
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тебя там только и не хватало....


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Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
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