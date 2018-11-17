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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Виктор Скрипник: никаких переговоров со "Спартаком" я не вел
Главный тренер ФК "Рига" Виктор Скрипник высказался об интересе к нему со стороны "Спартака".
"О том, что мной интересуется "Спартак", я узнал от вас – журналистов. А так, никаких переговор или даже разговоров об этом не было. Если будет интерес какой-то интерес из России, тогда и поговорим", – сказал украинский тренер.
Советский спорт
"О том, что мной интересуется "Спартак", я узнал от вас – журналистов. А так, никаких переговор или даже разговоров об этом не было. Если будет интерес какой-то интерес из России, тогда и поговорим", – сказал украинский тренер.
Советский спорт
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