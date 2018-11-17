Виктор Скрипник: никаких переговоров со "Спартаком" я не вел

Главный тренер ФК "Рига" Виктор Скрипник высказался об интересе к нему со стороны "Спартака"."О том, что мной интересуется "Спартак", я узнал от вас – журналистов. А так, никаких переговор или даже разговоров об этом не было. Если будет интерес какой-то интерес из России, тогда и поговорим", – сказал украинский тренер.