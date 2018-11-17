Константин Рауш не принял участие в тренировке сборной России

Защитник "Динамо" Константин Рауш пропустил тренировку сборной России.Как заявил вчера пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров, у защитника проблемы со спиной.Российская сборная продолжает готовиться к матчу Лиги наций со сборной Швеции. Встреча пройдет 20 ноября в Стокгольме.