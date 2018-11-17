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Константин Рауш не принял участие в тренировке сборной России

Защитник "Динамо" Константин Рауш пропустил тренировку сборной России.

Как заявил вчера пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров, у защитника проблемы со спиной.

Российская сборная продолжает готовиться к матчу Лиги наций со сборной Швеции. Встреча пройдет 20 ноября в Стокгольме.

"СЭ"
Теги: Сборная России Рауш
Сегодня, 14:51
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