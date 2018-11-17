Юрий Семин: при наличии VAR у "Локомотива" было бы столько же очков, сколько и у "Зенита"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поддержал внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в РПЛ."Деньги за установку системы не настолько большие, чтобы похоронить то, с чем живет целый ряд футбольных стран. А ведь мы хотим, чтобы нас таковой считали.Если бы судьи прибегали к видеоповторам, то засчитали бы забитые нами голы "Уфе" и "Оренбургу".И очков бы у нас сейчас было бы столько же, сколько и у "Зенита", - сказал Семин.