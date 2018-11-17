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Юрий Семин: при наличии VAR у "Локомотива" было бы столько же очков, сколько и у "Зенита"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поддержал внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в РПЛ.

"Деньги за установку системы не настолько большие, чтобы похоронить то, с чем живет целый ряд футбольных стран. А ведь мы хотим, чтобы нас таковой считали.

Если бы судьи прибегали к видеоповторам, то засчитали бы забитые нами голы "Уфе" и "Оренбургу".И очков бы у нас сейчас было бы столько же, сколько и у "Зенита", - сказал Семин.

"СЭ"
Теги: Локомотив Зенит Семин
Сегодня, 15:23
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#3  yuri  спб (Сегодня, 15:49)
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online

Зенит как яркая звезда , мог набрать еще больше очков была бы только система VAR( Video Asistent Referi)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:41)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Всё верно, Палыч, поэтому системы VAR у нас нет до сих пор и скоро не появится. Слишком многим она кислород перекроет.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#1  ska69  Питер (Сегодня, 15:38)
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Болеет за:
«Зенит»
А то в пользу Локомотива судьи никогда не ошибались!
Регистрация: 30.03.2010 [жалоба]
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