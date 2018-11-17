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Источник: "Спартак" не интересуется Антоном Швецом

"Спартак" не рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Ахмата»" Антона Швеца зимой, сообщает "Чемпионат".

Ни тренерский штаб, ни руководство красно-белых в данный момент не заинтересованы в его приобретении, так как у "Спартака" нет необходимости в игроках данного амплуа.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Швец принял участие в девяти матчах за "Ахмат", на его счету один гол.
Теги: Спартак Ахмат Швец
Сегодня, 15:45
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#4  pivo69  Германия (Сегодня, 18:12)
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online

Типичная говноновость.
Только бы что-то квакнуть...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#3  Parshin   (Сегодня, 17:12)
  • -4
  •  (4)

Ох, зря Спартак не рассматривает эту кандидатуру - ведь полузащитник уже даже ОДИН гол забил - надо брать! Не возьмете , потом, весной, пожалеете!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:04)
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Болеет за:
ЦСКА
Любимая игра редакторов сайта - сёдня опубликуем "сенсацию" от достоверного источника, завтра опровергнем - на репутацию насрать: главное рейтинг!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  Apant1   (Сегодня, 15:53)
  • +1
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Наконец то всё прояснилось
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
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