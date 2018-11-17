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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Источник: "Спартак" не интересуется Антоном Швецом
"Спартак" не рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Ахмата»" Антона Швеца зимой, сообщает "Чемпионат".
Ни тренерский штаб, ни руководство красно-белых в данный момент не заинтересованы в его приобретении, так как у "Спартака" нет необходимости в игроках данного амплуа.
В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Швец принял участие в девяти матчах за "Ахмат", на его счету один гол.
Ни тренерский штаб, ни руководство красно-белых в данный момент не заинтересованы в его приобретении, так как у "Спартака" нет необходимости в игроках данного амплуа.
В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Швец принял участие в девяти матчах за "Ахмат", на его счету один гол.
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