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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Генеральный директор "Ахмата": VAR? Половина клубов не готовы платить за систему. Как быть "Анжи"?
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации ВАР со следующего сезона на премьер-лигу и клубы.
– "Ахмат" за внедрение системы ВАР?
– За. Но кто это будет оплачивать и как будет все это функционировать...
– "Ахмат" готов платить из своего кармана?
– Половина клубов не готовы и не захотят это делать. Потому что это не только система оборудования, но и ее обслуживание, судьи. Все это скажется на командах. "Ахмат" конечно же за то, чтобы внедрить эту систему.
Но это дополнительная финансовая нагрузка и не маленькая, должен вам сказать. Конечно, есть те, кто готов внедрять ВАР – тот же "Краснодар". Но есть и другие. Если брать весь чемпионат – как можно поставить систему ВАР в "Анжи", например? На подходе другие – "Тамбов", "Томь". Мы видим, что про них пишут.
– Каков выход из ситуации?
– Он есть, но не буду сейчас озвучивать. Рано еще, наверное. Всему свое время. Придем и к этому. Против видеосистемы как таковой никто не возражает, по крайней мере с кем общался, такого не слышал. Единственное, что беспокоит – финансовая сторона.
"Спорт-Экспресс"
– "Ахмат" за внедрение системы ВАР?
– За. Но кто это будет оплачивать и как будет все это функционировать...
– "Ахмат" готов платить из своего кармана?
– Половина клубов не готовы и не захотят это делать. Потому что это не только система оборудования, но и ее обслуживание, судьи. Все это скажется на командах. "Ахмат" конечно же за то, чтобы внедрить эту систему.
Но это дополнительная финансовая нагрузка и не маленькая, должен вам сказать. Конечно, есть те, кто готов внедрять ВАР – тот же "Краснодар". Но есть и другие. Если брать весь чемпионат – как можно поставить систему ВАР в "Анжи", например? На подходе другие – "Тамбов", "Томь". Мы видим, что про них пишут.
– Каков выход из ситуации?
– Он есть, но не буду сейчас озвучивать. Рано еще, наверное. Всему свое время. Придем и к этому. Против видеосистемы как таковой никто не возражает, по крайней мере с кем общался, такого не слышал. Единственное, что беспокоит – финансовая сторона.
"Спорт-Экспресс"
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