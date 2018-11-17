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Генеральный директор "Ахмата": VAR? Половина клубов не готовы платить за систему. Как быть "Анжи"?

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации ВАР со следующего сезона на премьер-лигу и клубы.

– "Ахмат" за внедрение системы ВАР?

– За. Но кто это будет оплачивать и как будет все это функционировать...

– "Ахмат" готов платить из своего кармана?

– Половина клубов не готовы и не захотят это делать. Потому что это не только система оборудования, но и ее обслуживание, судьи. Все это скажется на командах. "Ахмат" конечно же за то, чтобы внедрить эту систему.

Но это дополнительная финансовая нагрузка и не маленькая, должен вам сказать. Конечно, есть те, кто готов внедрять ВАР – тот же "Краснодар". Но есть и другие. Если брать весь чемпионат – как можно поставить систему ВАР в "Анжи", например? На подходе другие – "Тамбов", "Томь". Мы видим, что про них пишут.

– Каков выход из ситуации?

– Он есть, но не буду сейчас озвучивать. Рано еще, наверное. Всему свое время. Придем и к этому. Против видеосистемы как таковой никто не возражает, по крайней мере с кем общался, такого не слышал. Единственное, что беспокоит – финансовая сторона.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ахмат Айдамиров
Сегодня, 16:19
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 17:25)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Игры проводить только на стадионах, оборудованных этой системой.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Медведь Русский   (Сегодня, 16:38)
  • +3
  •  (3)

Как быть Анжи?
Первое, наказать руководство клуба, которые не имея финансовых гарантий, дали согласие на выступление в высшей лиге.
2. В высшей лиге должны играть те команды, у которых есть деньги на сезон.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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