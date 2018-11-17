Арбитры из Франции будут судить матч Швеция - Россия

Французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном будет обслуживать матч Лиги наций Швеция - Россия, сообщается на официальном сайте УЕФА.В качестве ассистентов главного арбитра выступят Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. За воротами будут работать Франсуа Летесье и Жером Мигельгорри. Четвёртым рефери назначен Николя Дано.Встреча сборных Швеции и России состоится 20 ноября в Стокгольме.