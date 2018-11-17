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Антон Заболотный: главное, мнение тренера и штаба, мнения вне сборной не интересуют

Нападающий сборной России и "Зенита" Антон Заболотный поделился мнением о критике в свой адрес и рассказал, чего ожидает от матча со Швецией в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

"Будем смотреть матч Турции и Швеции в гостинице. Ждёт ли команда Дзюбу? Мы просто тренируемся, находимся в рабочем состоянии. Не знаю, кто следит, а кто — нет.

Оценка здешней базы? Мы отталкиваемся от того, где тренируемся. Понятно, что комфортнее в России, в Новогорске.

Считаю ли, что на меня оказывается наибольшее давление в сборной? Хорошо, что эксперты вроде Червоненко вспоминают. Главное мнение — мнение тренера и его штаба. Другие мнения вне сборной меня не интересуют. Отсекаю мнения в интернете.

Команда Швеции силовая. Думаю, в ближайшее время мы ещё посмотрим видео и будем готовиться к ней. Думаю, будет хорошая игра", - цитирует Заболотного "Чемпионат.сом".
Теги: Заболотный Сборная России
Сегодня, 17:33
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(1)
#7  Сибирячок   (Сегодня, 18:09)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
что он в Зените делает понятно, паспорт, а вот что в сборной то?

Так и в сборной нужен паспорт. Ты не знал? Рауш, Гильерме, Нойштедтер, Ари , Фернандес могут рассказать.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 17:57)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
а вот что в сборной то?

Может у него дед осетин.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#5  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 17:53)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Сибирячок
Хорошо, что эксперты вроде Червоненко вспоминают.

Кто есть этот Червоненко?

Его девичья фамилия Червиченко.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 17:48)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо, что эксперты вроде Червоненко вспоминают.

Кто есть этот Червоненко?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 17:42)
  • +4
  •  (4)

что он в Зените делает понятно, паспорт, а вот что в сборной то?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  horse72  Сибирь (Сегодня, 17:42)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Опять, наши ожидания- наши проблемы?!
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#1  Евгений8  Санкт -Петербург (Сегодня, 17:38)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
полено хреново российского производства...как бы от тебя избавиться
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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