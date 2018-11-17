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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Антон Заболотный: главное, мнение тренера и штаба, мнения вне сборной не интересуют
Нападающий сборной России и "Зенита" Антон Заболотный поделился мнением о критике в свой адрес и рассказал, чего ожидает от матча со Швецией в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.
"Будем смотреть матч Турции и Швеции в гостинице. Ждёт ли команда Дзюбу? Мы просто тренируемся, находимся в рабочем состоянии. Не знаю, кто следит, а кто — нет.
Оценка здешней базы? Мы отталкиваемся от того, где тренируемся. Понятно, что комфортнее в России, в Новогорске.
Считаю ли, что на меня оказывается наибольшее давление в сборной? Хорошо, что эксперты вроде Червоненко вспоминают. Главное мнение — мнение тренера и его штаба. Другие мнения вне сборной меня не интересуют. Отсекаю мнения в интернете.
Команда Швеции силовая. Думаю, в ближайшее время мы ещё посмотрим видео и будем готовиться к ней. Думаю, будет хорошая игра", - цитирует Заболотного "Чемпионат.сом".
"Будем смотреть матч Турции и Швеции в гостинице. Ждёт ли команда Дзюбу? Мы просто тренируемся, находимся в рабочем состоянии. Не знаю, кто следит, а кто — нет.
Оценка здешней базы? Мы отталкиваемся от того, где тренируемся. Понятно, что комфортнее в России, в Новогорске.
Считаю ли, что на меня оказывается наибольшее давление в сборной? Хорошо, что эксперты вроде Червоненко вспоминают. Главное мнение — мнение тренера и его штаба. Другие мнения вне сборной меня не интересуют. Отсекаю мнения в интернете.
Команда Швеции силовая. Думаю, в ближайшее время мы ещё посмотрим видео и будем готовиться к ней. Думаю, будет хорошая игра", - цитирует Заболотного "Чемпионат.сом".
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