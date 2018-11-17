Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:43
Гендиректор "Анжи": буду выглядеть глупо, если начну обсуждать установку ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату (1)
Гендиректор "Анжи": буду выглядеть глупо, если начну обсуждать установку ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату (1)
19:14
Сербия дома обыграла Черногорию (3)
Сербия дома обыграла Черногорию (3)
16:19
Генеральный директор "Ахмата": VAR? Половина клубов не готовы платить за систему. Как быть "Анжи"? (3)
Генеральный директор "Ахмата": VAR? Половина клубов не готовы платить за систему. Как быть "Анжи"? (3)
15:48
Елизавета Туктамышева: на ЧМ-2018 любимым футболистом был Дзюба, а теперь мне нравится Маркизио (4)
Елизавета Туктамышева: на ЧМ-2018 любимым футболистом был Дзюба, а теперь мне нравится Маркизио (4)
15:23
Юрий Семин: при наличии VAR у "Локомотива" было бы столько же очков, сколько и у "Зенита" (17)
Юрий Семин: при наличии VAR у "Локомотива" было бы столько же очков, сколько и у "Зенита" (17)
12:23
Андрей Канчельскис: я не в восторге от вызова в сборную Ари, сами себя унижаем натурализацией иностранных игроков (4)
Андрей Канчельскис: я не в восторге от вызова в сборную Ари, сами себя унижаем натурализацией иностранных игроков (4)
Семин объяснил, почему "Локомотив" неудачно играет в Лиге чемпионов
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил, почему железнодорожники выглядят по-разному в Лиге чемпионов и чемпионате России.
– "Локомотив" в чемпионате России и в Лиге чемпионов выглядит по-разному. Сказывается разница в уровне соперников?
– В Лиге чемпионов мы за эти 4 тура создали больше моментов, чем наши соперники, но проиграли из-за того, что они реализуют свои шансы лучше, чем мы. Где-то не хватает везения, где-то опыта – мы ведь не были в Лиге чемпионов четырнадцать(!) лет. Но сдаваться не собираемся!
"Спорт-Экспресс"
– "Локомотив" в чемпионате России и в Лиге чемпионов выглядит по-разному. Сказывается разница в уровне соперников?
– В Лиге чемпионов мы за эти 4 тура создали больше моментов, чем наши соперники, но проиграли из-за того, что они реализуют свои шансы лучше, чем мы. Где-то не хватает везения, где-то опыта – мы ведь не были в Лиге чемпионов четырнадцать(!) лет. Но сдаваться не собираемся!
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.