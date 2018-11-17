Семин объяснил, почему "Локомотив" неудачно играет в Лиге чемпионов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил, почему железнодорожники выглядят по-разному в Лиге чемпионов и чемпионате России.– В Лиге чемпионов мы за эти 4 тура создали больше моментов, чем наши соперники, но проиграли из-за того, что они реализуют свои шансы лучше, чем мы. Где-то не хватает везения, где-то опыта – мы ведь не были в Лиге чемпионов четырнадцать(!) лет. Но сдаваться не собираемся!