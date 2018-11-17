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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Гендиректор "Анжи": буду выглядеть глупо, если начну обсуждать установку ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату (1)
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Гендиректор "Анжи": буду выглядеть глупо, если начну обсуждать установку ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату
Генеральный директор "Анжи"Олег Флегонтов высказался об инициативе РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров на премьер-лигу и клубы.
– Когда поднимался вопрос о введении ВАР в РПЛ, "Краснодар" выступил инициатором голосования среди всех членов лиги. Опрос заключался в следующем: поддерживает или нет нововведение руководство той или иной команды. Когда я отвечал, то отметил, что "Анжи" за внедрение ВАР, но в примечании указал: не за счет клубов и не за счет тех денег, которые они должны заработать в РПЛ. Когда составлялось общее письмо, мое примечание не было указано. Не говорю, что произошел какой-то подлог или что-то еще. Как руководитель клуба я за ВАР, но изначально возникал финансовый вопрос.
– У "Анжи" серьезные проблемы с финансированием, клуб вряд ли сможет оплатить технические мероприятия, связанные с введением ВАР.
– Знаете, с чем это можно сравнить? Представьте, что едете на "Форде", а вам вдруг захотелось прокатиться на "Мерседесе". В данной ситуации каждый решает по-своему: кто-то берет кредит и покупает этот "Мерседес", потому что он ему нужен, а я остался бы на "Форде". Если у нас нет возможности… Я не говорю, что за всех должен заплатить РФС, не настолько хорошо разбираюсь в финансах нашего футбольного союза. Просто к клубам обратились с вопросом: "Вы за?". Ну, а почему бы не поездить на "Мерседесе"? Нам отвечают: "За него надо заплатить", но, извините, я думал, нам дадут его в аренду. Тогда я против, тогда я останусь на "Форде", вот и весь разговор. Никого не принуждаю платить, ни РФС, ни РПЛ, просто говорю о том, какова ситуация. Учитывая ситуацию в нашем клубе, я буду выглядеть глупо, если начну говорить о возможности установки ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату.
"Спорт-Экспресс"
– Когда поднимался вопрос о введении ВАР в РПЛ, "Краснодар" выступил инициатором голосования среди всех членов лиги. Опрос заключался в следующем: поддерживает или нет нововведение руководство той или иной команды. Когда я отвечал, то отметил, что "Анжи" за внедрение ВАР, но в примечании указал: не за счет клубов и не за счет тех денег, которые они должны заработать в РПЛ. Когда составлялось общее письмо, мое примечание не было указано. Не говорю, что произошел какой-то подлог или что-то еще. Как руководитель клуба я за ВАР, но изначально возникал финансовый вопрос.
– У "Анжи" серьезные проблемы с финансированием, клуб вряд ли сможет оплатить технические мероприятия, связанные с введением ВАР.
– Знаете, с чем это можно сравнить? Представьте, что едете на "Форде", а вам вдруг захотелось прокатиться на "Мерседесе". В данной ситуации каждый решает по-своему: кто-то берет кредит и покупает этот "Мерседес", потому что он ему нужен, а я остался бы на "Форде". Если у нас нет возможности… Я не говорю, что за всех должен заплатить РФС, не настолько хорошо разбираюсь в финансах нашего футбольного союза. Просто к клубам обратились с вопросом: "Вы за?". Ну, а почему бы не поездить на "Мерседесе"? Нам отвечают: "За него надо заплатить", но, извините, я думал, нам дадут его в аренду. Тогда я против, тогда я останусь на "Форде", вот и весь разговор. Никого не принуждаю платить, ни РФС, ни РПЛ, просто говорю о том, какова ситуация. Учитывая ситуацию в нашем клубе, я буду выглядеть глупо, если начну говорить о возможности установки ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату.
"Спорт-Экспресс"
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