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Автограф-сессия Акинфеева оказалась сорвана из-за давки

Во время автограф-сессии вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в одном из торгово-развлекательных центров Москвы началась давка.

Из-за наплыва желающих пришлось подтянуть дополнительную охрану. В результате решить проблему не удалось, и автограф-сессия была прервана.

Сегодня на Аллее чемпионов возле торгового центра была открыта именная звезда Акинфеева.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев
Сегодня, 20:05
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