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Игорь Акинфеев: играл в сборной 13 лет, поэтому в душе кошки не скребут

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев после открытия именной звезды на аллее чемпионов в одном из торгово-развлекательных центров Москвы высказался о завершении карьеры в сборной России.

"Любой шаг в жизни надо делать уверенно. Играл в сборной 13 лет, поэтому в душе кошки не скр. История подошла к концу. У меня достойные коллеги, они хорошо играют. Смысла держаться за место не было. Годы идут, здесь должно быть взросление в голове.

Мне многие говорили – вернись, без тебя никак. Но есть люди, которые будут играть еще лучше", - цитирует Акинфеева "Спорт-Экспресс".
Теги: Акинфеев Сборная России
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