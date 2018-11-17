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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игорь Акинфеев: играл в сборной 13 лет, поэтому в душе кошки не скребут
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев после открытия именной звезды на аллее чемпионов в одном из торгово-развлекательных центров Москвы высказался о завершении карьеры в сборной России.
"Любой шаг в жизни надо делать уверенно. Играл в сборной 13 лет, поэтому в душе кошки не скр. История подошла к концу. У меня достойные коллеги, они хорошо играют. Смысла держаться за место не было. Годы идут, здесь должно быть взросление в голове.
Мне многие говорили – вернись, без тебя никак. Но есть люди, которые будут играть еще лучше", - цитирует Акинфеева "Спорт-Экспресс".
"Любой шаг в жизни надо делать уверенно. Играл в сборной 13 лет, поэтому в душе кошки не скр. История подошла к концу. У меня достойные коллеги, они хорошо играют. Смысла держаться за место не было. Годы идут, здесь должно быть взросление в голове.
Мне многие говорили – вернись, без тебя никак. Но есть люди, которые будут играть еще лучше", - цитирует Акинфеева "Спорт-Экспресс".
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