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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ари: испытал классные эмоции во время гимна перед матчем с Германией
Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари поделился впечатлениями от дебюта в составе национальной команды в гостевом товарищеском матче со сборной Германии (0:3).
"Испытал классные эмоции во время исполнения гимна перед матчем с Германией. Мне доверили место в основе национальной команды. Чувства, которые я раньше не испытывал.
Если ты о чём-то мечтаешь, то необходимо верить до конца. Если бы я думал, что уже нет шансов сыграть за сборную, опустил бы голову, то всего этого и не случилось бы. Я вообще три раза был близок к тому, чтобы уехать из России: после этапов в "Спартаке", "Краснодаре" и "Локомотиве". Были варианты в других лигах. Но я хотел остаться рядом с дочкой и добиться цели. Счастлив, что именно так сложилось", - цитирует Ари "Чемпионат.сом".
"Испытал классные эмоции во время исполнения гимна перед матчем с Германией. Мне доверили место в основе национальной команды. Чувства, которые я раньше не испытывал.
Если ты о чём-то мечтаешь, то необходимо верить до конца. Если бы я думал, что уже нет шансов сыграть за сборную, опустил бы голову, то всего этого и не случилось бы. Я вообще три раза был близок к тому, чтобы уехать из России: после этапов в "Спартаке", "Краснодаре" и "Локомотиве". Были варианты в других лигах. Но я хотел остаться рядом с дочкой и добиться цели. Счастлив, что именно так сложилось", - цитирует Ари "Чемпионат.сом".
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