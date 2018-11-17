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Александр Гацкан объявил о завершении карьеры в сборной Молдавии

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан завершит карьеру в сборной Молдавии.

Матч группового этапа Лиги наций против Люксембурга станет последним для 34-летнего спортсмена за национальную команду. За сборную Молдавии Гацкан выступает с 2005 года. В его активе 56 матчей и 6 голов.

Теги: Гацкан
Сегодня, 21:17
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