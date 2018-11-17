Александр Гацкан объявил о завершении карьеры в сборной Молдавии

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан заявил, что воскресный матч #ЛигаНаций против Люксембурга станет для него последним за сборную ??Молдовы pic.twitter.com/AsE6Y0l40X — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 17, 2018

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан завершит карьеру в сборной Молдавии.Матч группового этапа Лиги наций против Люксембурга станет последним для 34-летнего спортсмена за национальную команду. За сборную Молдавии Гацкан выступает с 2005 года. В его активе 56 матчей и 6 голов.