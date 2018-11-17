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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Андрей Канчельскис: я не в восторге от вызова в сборную Ари, сами себя унижаем натурализацией иностранных игроков (4)
Геннадий Орлов: против немцев Ари старался
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий сборной России и "Краснодара" Ари старательно играл в матче против Германии (0:3).
- Ари ни в чем не виноват. Его позвали. Против немцев Ари старался, - сказал Орлов. - Черчесов же неслучайно сказал, что форвард выполнял его установку. Но где игровые связи? Кто-нибудь создал для него голевой момент? Должно же быть взаимопонимание между линиями. А этого я не увидел. Конечно, сказалось отсутствие Дзюбы и Черышева. Они тащили сборную.
– Сейчас отметить некого?
– У Ионова раньше был потрясающий талант. Он обладал великолепной скоростью. Прошло время, но, судя по всему, он себя держит в хорошей форме. А вот техники ему не достает. Он упустил момент в 18-19 лет, когда нужно было усиленно работать над этим элементом, чтобы уметь укротить мяч. Однако его попадание в сборную говорит о том, что скорость никуда не делась. Я вижу у него перспективы.
"Спорт-Экспресс"
- Ари ни в чем не виноват. Его позвали. Против немцев Ари старался, - сказал Орлов. - Черчесов же неслучайно сказал, что форвард выполнял его установку. Но где игровые связи? Кто-нибудь создал для него голевой момент? Должно же быть взаимопонимание между линиями. А этого я не увидел. Конечно, сказалось отсутствие Дзюбы и Черышева. Они тащили сборную.
– Сейчас отметить некого?
– У Ионова раньше был потрясающий талант. Он обладал великолепной скоростью. Прошло время, но, судя по всему, он себя держит в хорошей форме. А вот техники ему не достает. Он упустил момент в 18-19 лет, когда нужно было усиленно работать над этим элементом, чтобы уметь укротить мяч. Однако его попадание в сборную говорит о том, что скорость никуда не делась. Я вижу у него перспективы.
"Спорт-Экспресс"
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