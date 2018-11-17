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Ари: набью татуировку в связи с первым вызовом в сборную России

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари сказал, что собирается сделать татуировку, посвящённую первому вызову в национальную команду.

"Набью ли татуировку в связи с первым вызовом в сборную России? Само собой. Может, российский флаг или дату. Подумаю, что будет лучше, и обязательно сделаю", - цитирует Ари "Чемпионат.сом".

Ранее 32-летний форвард рассказывал, что в виде татуировок на теле изображена вся его жизнь: дети, фавела, футбол, переезд и прочее.
Теги: Ари Сборная России
Сегодня, 22:17
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(1)
#4  metis  Riga (Сегодня, 22:24)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Белой тушью?


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 22:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чёт не в меру славянин раздухарился.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мозгов себе набей, нигер.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Kostik   (Сегодня, 22:19)
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0-3 набей
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
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