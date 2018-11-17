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Гендиректор тульского "Арсенала": готов ли клуб платить за ВАР? В разумных пределах

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.

– Вы за ВАР?

– Безусловно.

– "Арсенал" готов расколешиться?

– Общались с президентом клуба на эту тему. В разумных пределах – конечно готовы.

– А если сумма окажется выше разумной?

– Все относительно. Когда объявят стоимость, начнем обсуждать вопрос о выделении средств. Дело-то нужное.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Арсенал Тула
Вчера, 23:38
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