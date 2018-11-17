Гендиректор тульского "Арсенала": готов ли клуб платить за ВАР? В разумных пределах

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.– Безусловно.– Общались с президентом клуба на эту тему. В разумных пределах – конечно готовы.– Все относительно. Когда объявят стоимость, начнем обсуждать вопрос о выделении средств. Дело-то нужное.