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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Доменико Тедеско: 20-летние футболисты "Шальке" играли с "Зенитом" без комплексов
Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско прокомментировал поражение от "Зенита" (1:2) в товарищеском матче.
"Мы довольны игрой. У нас было в составе много талантливых 20-летних футболистов. Они играли без комплексов. Делали то, что от них требовалось. Было очень интересно смотреть на них.
Спор с судьей после матча? Когда ты проделываешь такое расстояние ради матча, конечно, хочешь играть подольше. После пенальти мы потеряли много минут, было много замен. Так что правильнее было добавить ко второму тайму три или даже пять минут.
"Зенит" и "Локомотив" — команды с большими именами и отличными футболистами. Например, в "Зените" играет Маркизио. Мы смотрели матч, когда «Локо» проиграл в Петербурге 3:5. Могу сказать, что это очень хорошие команды", - цитирует Тедеско Sport24.ru.
"Мы довольны игрой. У нас было в составе много талантливых 20-летних футболистов. Они играли без комплексов. Делали то, что от них требовалось. Было очень интересно смотреть на них.
Спор с судьей после матча? Когда ты проделываешь такое расстояние ради матча, конечно, хочешь играть подольше. После пенальти мы потеряли много минут, было много замен. Так что правильнее было добавить ко второму тайму три или даже пять минут.
"Зенит" и "Локомотив" — команды с большими именами и отличными футболистами. Например, в "Зените" играет Маркизио. Мы смотрели матч, когда «Локо» проиграл в Петербурге 3:5. Могу сказать, что это очень хорошие команды", - цитирует Тедеско Sport24.ru.
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