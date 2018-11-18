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Игорь Акинфеев: главное, чтобы Чалов сам не закопал свой талант

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о прогрессе форварда Федора Чалова.

"Он возмужал, это видно невооруженным глазом. Вы, наверное, обратили внимание: Федя действительно стал немного спокойнее разбираться в тех моментах, где нужно. Это и должен делать нападающий. Психологию он тоже немного подправил. Потому что когда Федя не забивает, всегда расстраивается. И все его стараются поддерживать: "Ну давай, Федь, не расстраивайся, будет следующий момент, и его надо забить". И если здесь еще прибавит, он станет топ-нападающим. У Феди все для этого есть. Главное, чтобы он сам не закопал свой талант", - цитирует Акинфеева Sport24.
Теги: Акинфеев Чалов
Сегодня, 19:10
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