Новости партнеров

Тульский "Арсенал" выступил за введение VAR со следующего сезона РПЛ

Тульский "Арсенал" выступил за внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) со следующего сезона чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов.

Главные тренеры и руководители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) 12 ноября впервые в истории встретились с руководством лиги и высказали свои замечания и предложения, которые будут учтены. Также президент лиги Сергей Прядкин рассказал представителям клубов о порядке внедрения системы VAR на матчах чемпионата страны.

"Мы только за то, чтобы VAR был, - подчеркнул Балашов. - Технически мы понимаем, что надо, но с экономической точки зрения, по цифрам, мы не знаем. Нам никто не говорил".

Генеральный директор "Арсенала" рассказал, что мнение относительно внедрения системы не было единогласным. "Большинство проголосовали за внедрение VAR. По-моему, "Урал" и еще кто-то не проголосовали, но большинство за. Насколько я помню, была пара-тройка клубов, которые были против или воздержались, но мы однозначно за", - пояснил Балашов.

ТАСС
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 19:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.