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Далер Кузяев: отмечу в составе Швеции Виктора Классона и Андреаса Гранквиста

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями о предстоящем матче Лиги наций против Швеции.

"Провели специальные тренировки, которые были рассчитаны на улучшение тактических взаимодействий и отработку технических элементов. Нас ожидает сложная игра против Швеции. Эта команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018. Шведы показывают силовой и организованный футбол. Кого я бы отметил у соперников? Пускай это будут Виктор Классон и Андреас Гранквист", - сказал Кузяев.

Теги: Кузяев Сборная Швеции Сборная России
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