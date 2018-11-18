Далер Кузяев: отмечу в составе Швеции Виктора Классона и Андреаса Гранквиста

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями о предстоящем матче Лиги наций против Швеции."Провели специальные тренировки, которые были рассчитаны на улучшение тактических взаимодействий и отработку технических элементов. Нас ожидает сложная игра против Швеции. Эта команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018. Шведы показывают силовой и организованный футбол. Кого я бы отметил у соперников? Пускай это будут Виктор Классон и Андреас Гранквист", - сказал Кузяев.