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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Далер Кузяев: отмечу в составе Швеции Виктора Классона и Андреаса Гранквиста
Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями о предстоящем матче Лиги наций против Швеции.
"Провели специальные тренировки, которые были рассчитаны на улучшение тактических взаимодействий и отработку технических элементов. Нас ожидает сложная игра против Швеции. Эта команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018. Шведы показывают силовой и организованный футбол. Кого я бы отметил у соперников? Пускай это будут Виктор Классон и Андреас Гранквист", - сказал Кузяев.
"Провели специальные тренировки, которые были рассчитаны на улучшение тактических взаимодействий и отработку технических элементов. Нас ожидает сложная игра против Швеции. Эта команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018. Шведы показывают силовой и организованный футбол. Кого я бы отметил у соперников? Пускай это будут Виктор Классон и Андреас Гранквист", - сказал Кузяев.
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