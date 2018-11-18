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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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23:04
"Уфа" выиграла международный турнир (1)
"Уфа" выиграла международный турнир (1)
22:57
Александр Нагорный: "Краснодар-2" создал порядка 35 моментов. Из них 17 должны были привести к голу (1)
Александр Нагорный: "Краснодар-2" создал порядка 35 моментов. Из них 17 должны были привести к голу (1)
12:35
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
"Уфа" выиграла международный турнир
"Уфа" стала победителем международного турнира Korantina Homes Cup.
В решающем матче соревнований, которые проходили на Кипре, клуб из Башкортостана обыграл "Ригу" - 1:1 (4:3 по пенальти).
Послематчевые пенальти у "Уфы" реализовали: Дивеев, Пуцко, Живоглядов, Безденежных.
Послематчевый пенальти у "Уфы" не реализовал: Кротов.
В решающем матче соревнований, которые проходили на Кипре, клуб из Башкортостана обыграл "Ригу" - 1:1 (4:3 по пенальти).
Послематчевые пенальти у "Уфы" реализовали: Дивеев, Пуцко, Живоглядов, Безденежных.
Послематчевый пенальти у "Уфы" не реализовал: Кротов.
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