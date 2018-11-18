"Уфа" выиграла международный турнир

"Уфа" стала победителем международного турнира Korantina Homes Cup.В решающем матче соревнований, которые проходили на Кипре, клуб из Башкортостана обыграл "Ригу" - 1:1 (4:3 по пенальти).Послематчевые пенальти у "Уфы" реализовали: Дивеев, Пуцко, Живоглядов, Безденежных.Послематчевый пенальти у "Уфы" не реализовал: Кротов.