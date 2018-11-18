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"Уфа" выиграла международный турнир

"Уфа" стала победителем международного турнира Korantina Homes Cup.

В решающем матче соревнований, которые проходили на Кипре, клуб из Башкортостана обыграл "Ригу" - 1:1 (4:3 по пенальти).

Послематчевые пенальти у "Уфы" реализовали: Дивеев, Пуцко, Живоглядов, Безденежных.
Послематчевый пенальти у "Уфы" не реализовал: Кротов.
Теги: Уфа
Сегодня, 23:04
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#1  студия дускай   (Сегодня, 23:09)
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намана)
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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