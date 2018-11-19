Алексей Игонин: может в сборную стоит привлекать и игроков из ФНЛ?

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:35
Каземиро будет восстанавливаться от травмы около месяца - скорее всего он пропустит матч с ЦСКА (2)
Каземиро будет восстанавливаться от травмы около месяца - скорее всего он пропустит матч с ЦСКА (2)
11:33
"Как вам ботфорты?" - Артем Дзюба проходик курс интенсивного восстановления перед игрой со Швецией (фото) (1)
"Как вам ботфорты?" - Артем Дзюба проходик курс интенсивного восстановления перед игрой со Швецией (фото) (1)
10:13
Главный тренер "Томи": как можно ставить задачу выхода в РПЛ, если у меня даже контракта нет? (2)
Главный тренер "Томи": как можно ставить задачу выхода в РПЛ, если у меня даже контракта нет? (2)
Вчера, 23:52
Турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию Луческу (2)
Турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию Луческу (2)
Вчера, 23:21
На матчах АПЛ будет использоваться атрибутика ЛГБТ-сообщества (19)
На матчах АПЛ будет использоваться атрибутика ЛГБТ-сообщества (19)
Вчера, 23:04
"Уфа" выиграла международный турнир (1)
"Уфа" выиграла международный турнир (1)
Вчера, 22:57
Александр Нагорный: "Краснодар-2" создал порядка 35 моментов. Из них 17 должны были привести к голу (3)
Александр Нагорный: "Краснодар-2" создал порядка 35 моментов. Из них 17 должны были привести к голу (3)
Вчера, 22:24
"Зенит-2" проиграл "Лучу" (1)
"Зенит-2" проиграл "Лучу" (1)
Вчера, 22:17
Белоруссия выиграла группу и вышла в Лигу наций C
Белоруссия выиграла группу и вышла в Лигу наций C
Вчера, 21:22
Эдинсон Кавани может стать игроком "Реала" (2)
Эдинсон Кавани может стать игроком "Реала" (2)
Вчера, 21:19
Роман Нойштедтер: могу выпить пиво после игры (2)
Роман Нойштедтер: могу выпить пиво после игры (2)
Вчера, 21:06
"Наполи" подпишет новый контракт с Максимовичем
"Наполи" подпишет новый контракт с Максимовичем
Вчера, 20:31
Матиас Краневиттер: в "Зените" собраны игроки хорошего уровня (4)
Матиас Краневиттер: в "Зените" собраны игроки хорошего уровня (4)
Вчера, 20:23
"Наполи" отказал "Манчестер Юнайтед" в приобретении защитника (1)
"Наполи" отказал "Манчестер Юнайтед" в приобретении защитника (1)
Вчера, 20:04
"Балтика" победила "Чертаново"
"Балтика" победила "Чертаново"
Вчера, 19:26
Кононов – о разгромном поражении "Спартака-2": у "Шинника" была стопроцентная реализация (5)
Кононов – о разгромном поражении "Спартака-2": у "Шинника" была стопроцентная реализация (5)
Вчера, 18:19
Георгий Щенников вызван в сборную России на матч со Швецией (5)
Георгий Щенников вызван в сборную России на матч со Швецией (5)
Вчера, 18:17
"Армавир" дома обыграл "Тюмень"
"Армавир" дома обыграл "Тюмень"
Алексей Игонин: может в сборную стоит привлекать и игроков из ФНЛ?
Бывший защитник "Зенита" Алексей Игонин предложил тренерскому штабу сборной России обратить внимание на игроков из ФНЛ.
"Сейчас в сборной проблемы с нападающими, и их решают с помощью Ари. В Германии бразилец сыграл плохо, но, возможно, иначе будет выглядеть в матче со Швецией. Выстрелит — все в голос скажут, что Черчесов всё сделал правильно.
Нет других форвардов? Может, стоит присмотреться к другим нападающим Премьер-Лиги и даже ФНЛ. Конечно, не ставить их сразу на матчи, а просто подключить к тренировочному процессу. На мой взгляд, это было бы полезно", — приводит слова Игонина "Спорт день за днем".
"Сейчас в сборной проблемы с нападающими, и их решают с помощью Ари. В Германии бразилец сыграл плохо, но, возможно, иначе будет выглядеть в матче со Швецией. Выстрелит — все в голос скажут, что Черчесов всё сделал правильно.
Нет других форвардов? Может, стоит присмотреться к другим нападающим Премьер-Лиги и даже ФНЛ. Конечно, не ставить их сразу на матчи, а просто подключить к тренировочному процессу. На мой взгляд, это было бы полезно", — приводит слова Игонина "Спорт день за днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.