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Алексей Игонин: может в сборную стоит привлекать и игроков из ФНЛ?

Бывший защитник "Зенита" Алексей Игонин предложил тренерскому штабу сборной России обратить внимание на игроков из ФНЛ.

"Сейчас в сборной проблемы с нападающими, и их решают с помощью Ари. В Германии бразилец сыграл плохо, но, возможно, иначе будет выглядеть в матче со Швецией. Выстрелит — все в голос скажут, что Черчесов всё сделал правильно.

Нет других форвардов? Может, стоит присмотреться к другим нападающим Премьер-Лиги и даже ФНЛ. Конечно, не ставить их сразу на матчи, а просто подключить к тренировочному процессу. На мой взгляд, это было бы полезно", — приводит слова Игонина "Спорт день за днем".
Теги: Сборная России Игонин Ари
Сегодня, 10:28
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#4  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 11:54)
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: robinzen
Если эти нападающие из ФНЛ такие хорошие (кого он имеет в виду), то что ж они не играют в РПЛ?

Я уже писал. Это Марков (Динамо) он вместе с Заболотным в Тосно играл и статистика у него лучше, чем у Антона.
Соболев из Крыльев парень 21 год, рост 195 почти как Дзюба. В прошлом году в ФНЛ 14 голов забил, еще годом ранее в высшей лиге 3 гола за Томь забил и это в 19 лет.
Ну и многострадальный Панюков 4 года в этом сезоне за Урал. В прошлом сезоне тоже 14 голов в ФНЛ забил.
А из ФНЛ Игонин имеет ввиду Максима Барсова (ФК Сочи) 15 голов в 21 матче


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#3  Makc33   (Сегодня, 11:53)
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online

Конечно из ФНЛ!!!Из зенита-2 особенно
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 10:46)
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Болеет за:
«Зенит»
Вопрос к Игонину. Если эти нападающие из ФНЛ такие хорошие (кого он имеет в виду), то что ж они не играют в РПЛ?


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 10:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Черчесов лентяй по-жизни и смотрит только московские команды, да еще "Зенит", если он играет в Москве. Матчи ФНЛ он смотреть не будет по нескольким причинам- как тренер он полный нуль и в футболе разбирается очень слабо. Во-вторых, он не формирует сборную, что ему предложат, тот и играет. Скорее всего, теневой главный тренер сборной России, это Виталий Мутко.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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