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Родриго Бекао: твердо намерен остаться в ЦСКА надолго

Защитник ЦСКА Родриго Бекао, выступающий за армейцев на правах аренды, выразил желание остаться в московской команде по окончании арендного соглашения.

"Чувствую себя как дома! Меня отлично приняли, я сразу ощутил домашнее тепло. Также очень благодарен нашим болельщикам, они замечательно ко мне относятся и команду здорово поддерживают. Друзья, вы просто супер! Могу только заявить о своём желании – намереваюсь остаться здесь надолго! Хочу выступать за ЦСКА много лет", — цитирует Бекао Bobsoccer.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о наличии в договоре с клубом Бекао опции выкупа контракта игрока.
Теги: ЦСКА Бекао
Сегодня, 10:38
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#1  Иван1969  Москва (Сегодня, 10:59)
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Болеет за:
ЦСКА
Кто бы что не говорил, атмосфера в команде на высоте, кое кому из руководства других клубов - учиться надо!
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
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