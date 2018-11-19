Новости партнеров

Антон Шунин: сборная России едет в Швецию за победой

Вратарь "Динамо" и сборной России Антон Шунин поделился ожиданиями от предстоящего матча со Швецией.

"Наверное, было бы хорошо, если бы все в группе решилось досрочно. Но мы изначально настраивались на матч со шведами как на решающий. Едем в Швецию только за победой. Тем более, что после досадного поражения от Германии нам нужно реабилитироваться", — приводят слова Шунина "Известия".
Теги: Сборная России Сборная Швеции Шунин
Сегодня, 11:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.