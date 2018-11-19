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Александр Ширко - об инциденте с Аленичевым: все мы не без греха

Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко прокомментировал информацию о задержании Дмитрия Аленичева за рулем в нетрезвом состоянии.

"Все мы люди, и всё бывает в жизни. Не без греха, как говорится. Думаю, в контракте Аленичева есть пункт, где говорится об ответственности за
подобные инциденты. Так что, он будет наказан. Но очень важно, как информация об этом подаётся в СМИ, как это всё муссируется", — цитирует Ширко ФАН.
Теги: Ширко Аленичев Енисей
Сегодня, 14:31
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#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 15:45)
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sergey3709,
Был бы трезвый дунул бы в нипель.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  sergey3709   (Сегодня, 15:28)
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А если он был трезвый?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 14:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно, почти все употребляют, НО за руль пьяным никогда не надо садиться! Тут без вариантов!
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
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