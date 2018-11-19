Юношеская сборная России (U-19) вышла в элитный раунд Евро-2019

Юношеская сборная России по футболу (игроки 2000 года рождения) в заключительном матче 1-го квалификационного раунда чемпионата Европы 2019 года (U19) обыграла Черногорию со счетом 2:0.Этот результат гарантировал россиянам выход в элитный раунд.Умяров, 13 (0:1). Жиронкин, 75 (0:2).Попович, Влахович, Роганович, Бабич, Пешукич, Крстович (Диванович, 78), Раконяц (Вукчевич, 78), Павличевич (Брнович, 46), Вукчевич (Станишич, 46), Латкович (Грубац, 56) Миликич.Шитов, Мартынов, Михайлов, Москвичев, Цесь, Умяров, Игнатов (Пруцев, 72), Карапузов, Халназаров (Жиронкин, 57. Колесниченко, 83), Агаларов (Прошляков, 56), Янов.Предупреждения: Влахович, 3. Халназаров, 16. Роганович, 45. Пешукич, 54. Цесь, 71.