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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Юношеская сборная России (U-19) вышла в элитный раунд Евро-2019
Юношеская сборная России по футболу (игроки 2000 года рождения) в заключительном матче 1-го квалификационного раунда чемпионата Европы 2019 года (U19) обыграла Черногорию со счетом 2:0.
Этот результат гарантировал россиянам выход в элитный раунд.
Чемпионат Европы U19
Группа 11
Черногория – Россия – 0:2 (0:1)
Голы: Умяров, 13 (0:1). Жиронкин, 75 (0:2).
Черногория: Попович, Влахович, Роганович, Бабич, Пешукич, Крстович (Диванович, 78), Раконяц (Вукчевич, 78), Павличевич (Брнович, 46), Вукчевич (Станишич, 46), Латкович (Грубац, 56) Миликич.
Россия: Шитов, Мартынов, Михайлов, Москвичев, Цесь, Умяров, Игнатов (Пруцев, 72), Карапузов, Халназаров (Жиронкин, 57. Колесниченко, 83), Агаларов (Прошляков, 56), Янов.
Предупреждения: Влахович, 3. Халназаров, 16. Роганович, 45. Пешукич, 54. Цесь, 71.
Этот результат гарантировал россиянам выход в элитный раунд.
Чемпионат Европы U19
Группа 11
Черногория – Россия – 0:2 (0:1)
Голы: Умяров, 13 (0:1). Жиронкин, 75 (0:2).
Черногория: Попович, Влахович, Роганович, Бабич, Пешукич, Крстович (Диванович, 78), Раконяц (Вукчевич, 78), Павличевич (Брнович, 46), Вукчевич (Станишич, 46), Латкович (Грубац, 56) Миликич.
Россия: Шитов, Мартынов, Михайлов, Москвичев, Цесь, Умяров, Игнатов (Пруцев, 72), Карапузов, Халназаров (Жиронкин, 57. Колесниченко, 83), Агаларов (Прошляков, 56), Янов.
Предупреждения: Влахович, 3. Халназаров, 16. Роганович, 45. Пешукич, 54. Цесь, 71.
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