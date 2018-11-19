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Станислав Черчесов: со шведами в воротах выйдет Лунев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что место в воротах в матче против Швеции займет Андрей Лунев.

"Мы проанализировали матч с Германией, подготовка к Швеции идет полным ходом, а тех, кого нельзя выставить, мы не выставим – они покинули расположение.

Кто будет в воротах? Думаю, что Лунев", - сказал Черчесов.

СЭ
Теги: Сборная России Сборная Швеции Лунев Черчесов
Сегодня, 15:26
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#4  Медведь Русский   (Сегодня, 16:04)
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online

молодец Андрей. после ухода Акинфеева, по праву, номер один в сборной!
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:59)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот нахера в сборной Бразилии российские игроки? Своих что-ли не хватает?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Trucha   (Сегодня, 15:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Колян Безмолвный,

Когда в защите дыра,то не один голкипер не будет способен отстоять на ноль)
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 15:39)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну значит пропустим!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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