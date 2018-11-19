Станислав Черчесов: со шведами в воротах выйдет Лунев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что место в воротах в матче против Швеции займет Андрей Лунев."Мы проанализировали матч с Германией, подготовка к Швеции идет полным ходом, а тех, кого нельзя выставить, мы не выставим – они покинули расположение.Кто будет в воротах? Думаю, что Лунев", - сказал Черчесов.