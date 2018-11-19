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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Сергей Белоголовцев: допускаю, что так "Енисей" пытается заставить Аленичева уйти
Актёр и болельщик "Спартака" Сергей Белоголовцев прокомментировал новость о задержании главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева.
"У каждого в жизни бывают ошибки. Мы же не знаем, что предшествовало этому: может быть, какая-нибудь личная драма. Я бы не судил человека строго. Разрывать контракт не нужно. Какой смысл? Чего этим "Енисей" добьётся? Ему нужно дать доработать. Может быть, заложить основы новой команды. Недаром же говорили про багаж Аленичева, когда Каррера был у руля.
У Димки, к сожалению, в российском чемпионате не получается. Аленичев — очень мягкий человек. Он не умеет кричать, ругаться и быть злобным, а в России футболисты не понимают тихого, спокойного обращения. Может быть, ему надо попробовать за границей. Возможно, эта смена как-то поможет ему, я в него верю. Когда Аленичев был футболистом, он доказал, что он очень интеллектуальный и вдумчивый человек. Я за него очень переживаю.
Могу допустить, что таким образом клуб пытается заставить Аленичева уйти. Я слышал, что в «Енисее» довольно бесцеремонно относятся к игрокам и тренерам, и так было ещё до прихода Аленичева. Почему он отказался от освидетельствования? Я думаю, это личное дело каждого", - цитирует Белоголовцева "Чемпионат.сом".
"У каждого в жизни бывают ошибки. Мы же не знаем, что предшествовало этому: может быть, какая-нибудь личная драма. Я бы не судил человека строго. Разрывать контракт не нужно. Какой смысл? Чего этим "Енисей" добьётся? Ему нужно дать доработать. Может быть, заложить основы новой команды. Недаром же говорили про багаж Аленичева, когда Каррера был у руля.
У Димки, к сожалению, в российском чемпионате не получается. Аленичев — очень мягкий человек. Он не умеет кричать, ругаться и быть злобным, а в России футболисты не понимают тихого, спокойного обращения. Может быть, ему надо попробовать за границей. Возможно, эта смена как-то поможет ему, я в него верю. Когда Аленичев был футболистом, он доказал, что он очень интеллектуальный и вдумчивый человек. Я за него очень переживаю.
Могу допустить, что таким образом клуб пытается заставить Аленичева уйти. Я слышал, что в «Енисее» довольно бесцеремонно относятся к игрокам и тренерам, и так было ещё до прихода Аленичева. Почему он отказался от освидетельствования? Я думаю, это личное дело каждого", - цитирует Белоголовцева "Чемпионат.сом".
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