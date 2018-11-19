Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Вячеслав Фетисов: никогда не видел Аленичева с рюмкой

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов назвал главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева порядочным человеком.

Ранее Аленичев был задержан за езду в пьяном виде.

"Хороший, порядочный человек. Он – непьющий человек. Не знаю, как эта новость соотносится с реальностью. Я его даже в компании с рюмкой не видел. В последний раз даже не помню, когда сталкивался с ним, он человек занятый. Никогда проблем не было с ним никаких", - цитирует Фетисова "360".

Ранее Фетисов работал с Аленичевым в Совете Федерации.
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 17:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(4)
#7  Lino   (Сегодня, 19:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
В.Фетисов: Никогда проблем не было

Впрочем как и у Фетисова однажды перед матчем с Соколом, когда он с Касатоновым пил безалкогольное с друзьями Балем, Демьяненко и Бессоновым, а потом "деспоту" Тихонову удалось замять всё это безалкогольное дело.
Регистрация: 19.08.2018 [жалоба]
#6  Saveger  СПб (Сегодня, 19:26)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
из рюмок пьют только аристократы. Простые мужики пьют из горла


--------------------
Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#5  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 19:10)
  • +1
  •  (3)

я никогда путина не видел но думаю он есть
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#4  profi  Курск (Сегодня, 18:44)
  • 0
  •  (2)

Фетисову Слава!!!!
Регистрация: 5.06.2018 [жалоба]
#3  Смотрящий  Москва (Сегодня, 18:01)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Там была не рюмка.
Бокал.
С безалкогольным пивом.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:57)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Стаканами херачит.

не меряй по себе.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:45)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Стаканами херачит.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.