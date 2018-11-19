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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Агент Аленичева: неужели люди думают, что он мог нетрезвым сесть за руль?
Агент Александр Маньяков, представляющий интересы главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева, прокомментировал информацию о том, что 46-летний специалист был задержан в субботу сотрудниками ГИБДД Красноярска – якобы тренер управлял автомобилем в нетрезвом виде.
- Вся эта шумиха ни в какие ворота не лезет, - сказал Маньяков. - Все мы прекрасно знаем Дмитрия Анатольевича как спокойного, сдержанного, интеллигентного человека. О каком бытовом конфликте вообще может идти речь?! Если только Аленичева не вывели из себя , задев что-то святое - оскорбив семью, жену и так далее. Обвинение в том, что он был в состоянии опьянения? Послушайте, Аленичев обеспеченный человек. Неужели люди думают, что он не может потратить 200 рублей на такси, если позволил себе бокал пива? Где логика в этих новостях? Неужели кто-то считает, что он мог нетрезвым сесть за руль? Все это попахивает либо "недоразумением", либо провокацией. Если провокация, то будем разбираться в этой истории.
- Какова позиция клуба?
- Не знаю. Пока не разговаривал с директором клубом. В ближайшее время с ним свяжусь.
"Спорт-Экспресс"
- Вся эта шумиха ни в какие ворота не лезет, - сказал Маньяков. - Все мы прекрасно знаем Дмитрия Анатольевича как спокойного, сдержанного, интеллигентного человека. О каком бытовом конфликте вообще может идти речь?! Если только Аленичева не вывели из себя , задев что-то святое - оскорбив семью, жену и так далее. Обвинение в том, что он был в состоянии опьянения? Послушайте, Аленичев обеспеченный человек. Неужели люди думают, что он не может потратить 200 рублей на такси, если позволил себе бокал пива? Где логика в этих новостях? Неужели кто-то считает, что он мог нетрезвым сесть за руль? Все это попахивает либо "недоразумением", либо провокацией. Если провокация, то будем разбираться в этой истории.
- Какова позиция клуба?
- Не знаю. Пока не разговаривал с директором клубом. В ближайшее время с ним свяжусь.
"Спорт-Экспресс"
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