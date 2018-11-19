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Агент Аленичева: неужели люди думают, что он мог нетрезвым сесть за руль?

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева, прокомментировал информацию о том, что 46-летний специалист был задержан в субботу сотрудниками ГИБДД Красноярска – якобы тренер управлял автомобилем в нетрезвом виде.

- Вся эта шумиха ни в какие ворота не лезет, - сказал Маньяков. - Все мы прекрасно знаем Дмитрия Анатольевича как спокойного, сдержанного, интеллигентного человека. О каком бытовом конфликте вообще может идти речь?! Если только Аленичева не вывели из себя , задев что-то святое - оскорбив семью, жену и так далее. Обвинение в том, что он был в состоянии опьянения? Послушайте, Аленичев обеспеченный человек. Неужели люди думают, что он не может потратить 200 рублей на такси, если позволил себе бокал пива? Где логика в этих новостях? Неужели кто-то считает, что он мог нетрезвым сесть за руль? Все это попахивает либо "недоразумением", либо провокацией. Если провокация, то будем разбираться в этой истории.

- Какова позиция клуба?

- Не знаю. Пока не разговаривал с директором клубом. В ближайшее время с ним свяжусь.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 18:12
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(2)
#5  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 19:12)
  • +1
  •  (1)

задев что-то святое - оскорбив семью, жену и так далее.
... народ религию страну путина
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#4  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:43)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неужели кто-то считает, что он мог нетрезвым сесть за руль?

вообще то почти все так считают!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#3  CSKA085  Москва (Сегодня, 18:32)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
так можно любого пьяного водителя который отказался от мед. овсвидет. оправдывать
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 18:32)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
а с другой стороны неужели кто-то посмел бы рыпнутся на сенатора даже и бывшего ? или он кровушку с мочей пожелел сдать. нет что-то тут есть.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 18:28)
  • +6
  •  (8)

Дурака не надо включать. Алень отказался от мед. освидетельствования. а всего лишь стоило - пройти процедуру, со свидетелями и съемкой на камеру. И тгда можно было заткнуть рты гаишникам, и разоблачить "провокацию". А теперь можно хоть на гавно исходить.Отказался от мед. освидетельствования- значит рыло в пуху.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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