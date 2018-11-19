Футболисты "Балтики" получили часть зарплаты за август

В "Балтике" начали закрывать долги по зарплатам перед футболистами. Сегодня игроки начали получать первые деньги.Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая отметил, что на этой неделе футболисты продолжат получать деньги."Начали закрывать долги по зарплатам. Футболистам выплачена часть зарплаты за август. На этой неделе выплаты зарплат продолжатся", – сказал Лепсая.После 23-х туров "Балтика" занимает 16-е место в чемпионате ФНЛ.