Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:25
Юрий Газинский: сборной России хватит ничьей в матче со Швецией, но хочется добиться победы (4)
Юрий Газинский: сборной России хватит ничьей в матче со Швецией, но хочется добиться победы (4)
14:49
"Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!" - региональные болельщики красно-белых обратились к руководству клуба (19)
"Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!" - региональные болельщики красно-белых обратились к руководству клуба (19)
12:54
"Лучше звоните Солу" - "Енисей" обыграл ситуацию с Аленичевым на манер популярного американского сериала (3)
"Лучше звоните Солу" - "Енисей" обыграл ситуацию с Аленичевым на манер популярного американского сериала (3)
11:35
Каземиро будет восстанавливаться от травмы около месяца - скорее всего он пропустит матч с ЦСКА (4)
Каземиро будет восстанавливаться от травмы около месяца - скорее всего он пропустит матч с ЦСКА (4)
11:33
"Как вам ботфорты?" - Артем Дзюба проходик курс интенсивного восстановления перед игрой со Швецией (фото) (5)
"Как вам ботфорты?" - Артем Дзюба проходик курс интенсивного восстановления перед игрой со Швецией (фото) (5)
10:13
Главный тренер "Томи": как можно ставить задачу выхода в РПЛ, если у меня даже контракта нет? (3)
Главный тренер "Томи": как можно ставить задачу выхода в РПЛ, если у меня даже контракта нет? (3)
Футболисты "Балтики" получили часть зарплаты за август
В "Балтике" начали закрывать долги по зарплатам перед футболистами. Сегодня игроки начали получать первые деньги.
Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая отметил, что на этой неделе футболисты продолжат получать деньги.
"Начали закрывать долги по зарплатам. Футболистам выплачена часть зарплаты за август. На этой неделе выплаты зарплат продолжатся", – сказал Лепсая.
После 23-х туров "Балтика" занимает 16-е место в чемпионате ФНЛ.
"Спорт-Экспресс"
Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая отметил, что на этой неделе футболисты продолжат получать деньги.
"Начали закрывать долги по зарплатам. Футболистам выплачена часть зарплаты за август. На этой неделе выплаты зарплат продолжатся", – сказал Лепсая.
После 23-х туров "Балтика" занимает 16-е место в чемпионате ФНЛ.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.