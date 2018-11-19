Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:21
Грузия переиграла Казахстан (1)
Грузия переиграла Казахстан (1)
19:54
Александр Алаев: хочу поздравить юношескую сборную России с выходом в Элитный раунд чемпионата Европы
Александр Алаев: хочу поздравить юношескую сборную России с выходом в Элитный раунд чемпионата Европы
17:25
Юрий Газинский: сборной России хватит ничьей в матче со Швецией, но хочется добиться победы (5)
Юрий Газинский: сборной России хватит ничьей в матче со Швецией, но хочется добиться победы (5)
14:49
"Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!" - региональные болельщики красно-белых обратились к руководству клуба (25)
"Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!" - региональные болельщики красно-белых обратились к руководству клуба (25)
12:54
"Лучше звоните Солу" - "Енисей" обыграл ситуацию с Аленичевым на манер популярного американского сериала (3)
"Лучше звоните Солу" - "Енисей" обыграл ситуацию с Аленичевым на манер популярного американского сериала (3)
Олег Романцев: если Аленичев выпил, то его довели
Бывший главный тренер "Спартака" прокомментировал инцидент с участием Дмитрия Аленичева, который был поймал за вождением автомобиля в нетрезвом состоянии.
"Могу сказать одно: если Аленичев выпил, то его довели. Дима никогда не пил, это я точно знаю. И сейчас не уверен, что он был выпивший.
Я сам из Красноярска и, если честно, то перед тем, как он туда поехал, я ему сказал: "Дима, не езжай туда, тебе будет сложно". В Красноярске иногородних даже не воспринимают. Я, Александр Тарханов в Красноярске свои, потому что там выросли. Сибиряки любят больше своих, чем приезжих. Это в Москве можно иностранного тренера взять, который на русском языке не говорит, а там они желают, чтобы был местный красноярский парень. Поэтому Диме так советовал.
Однозначно надо поддержать Аленичева. Надеюсь, что все обойдется и будет нормально. Дима — очень хороший человек, отличный футболист. Он боец: всегда был и будет. Желаю, чтобы разобрались во всем и сказали правду. Надеюсь, Дима спокойно разберется с Красноярском и тихо, спокойно уедет оттуда без всякой грязи. Он ее не заслуживает", — цитирует Романцева [leech=htps://360tv.ru/]360tv.ru[/leech].
"Могу сказать одно: если Аленичев выпил, то его довели. Дима никогда не пил, это я точно знаю. И сейчас не уверен, что он был выпивший.
Я сам из Красноярска и, если честно, то перед тем, как он туда поехал, я ему сказал: "Дима, не езжай туда, тебе будет сложно". В Красноярске иногородних даже не воспринимают. Я, Александр Тарханов в Красноярске свои, потому что там выросли. Сибиряки любят больше своих, чем приезжих. Это в Москве можно иностранного тренера взять, который на русском языке не говорит, а там они желают, чтобы был местный красноярский парень. Поэтому Диме так советовал.
Однозначно надо поддержать Аленичева. Надеюсь, что все обойдется и будет нормально. Дима — очень хороший человек, отличный футболист. Он боец: всегда был и будет. Желаю, чтобы разобрались во всем и сказали правду. Надеюсь, Дима спокойно разберется с Красноярском и тихо, спокойно уедет оттуда без всякой грязи. Он ее не заслуживает", — цитирует Романцева [leech=htps://360tv.ru/]360tv.ru[/leech].
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.