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Олег Романцев: если Аленичев выпил, то его довели

Бывший главный тренер "Спартака" прокомментировал инцидент с участием Дмитрия Аленичева, который был поймал за вождением автомобиля в нетрезвом состоянии.

"Могу сказать одно: если Аленичев выпил, то его довели. Дима никогда не пил, это я точно знаю. И сейчас не уверен, что он был выпивший.

Я сам из Красноярска и, если честно, то перед тем, как он туда поехал, я ему сказал: "Дима, не езжай туда, тебе будет сложно". В Красноярске иногородних даже не воспринимают. Я, Александр Тарханов в Красноярске свои, потому что там выросли. Сибиряки любят больше своих, чем приезжих. Это в Москве можно иностранного тренера взять, который на русском языке не говорит, а там они желают, чтобы был местный красноярский парень. Поэтому Диме так советовал.

Однозначно надо поддержать Аленичева. Надеюсь, что все обойдется и будет нормально. Дима — очень хороший человек, отличный футболист. Он боец: всегда был и будет. Желаю, чтобы разобрались во всем и сказали правду. Надеюсь, Дима спокойно разберется с Красноярском и тихо, спокойно уедет оттуда без всякой грязи. Он ее не заслуживает", — цитирует Романцева [leech=htps://360tv.ru/]360tv.ru[/leech].
Теги: Романцев Аленичев Енисей
Сегодня, 20:17
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(5)
#11  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 22:24)
  • +1
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Довели его потом, до машины.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#10  coban  сегодня (Сегодня, 22:14)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Алень, держись мы с тобой!
ВАР (Выпившие Алкоголики России)


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#9  Форрест Гамп  Гринбоу (Сегодня, 22:13)
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АБВ,
5 +++
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#8  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:03)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А вообще странно бы было если бы кто еще из знакомых Аленичева в интервью сказал : "ну да,я его раньше бухим видел много раз!"
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 21:58)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
алкаш алкашу - брат...спортак куле


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 21:35)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Да прям страшный город - Красноярск ! Местные приезжих не любят ! Не хорошо . smile
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#5  АБВ  М (Сегодня, 21:33)
  • 0
  •  (8)

Хорошо "поют" тут многие! Хочется всем "Святым" на этом сайте, показать это . Узнаете себя?
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
#4  zloy   (Сегодня, 21:07)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Барселона»
ну да, профи говорит, сам то со стакана давно слез?
ну лишение на 6 мес в чем проблема для аленя, наймет водилу, некоторые вон в СИЗО, это проблема.
Да и нафига про этого клоуна писать, его результат помню, в См сливал таким убогим командам а главное в таких важных матчах
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:58)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь, Дима спокойно разберется с Красноярском

да вряд ли разберется - 1 090 811 человек его ушатают!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  Xar  Москва (Сегодня, 20:34)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
черти зеленые в стакан наливали
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 20:29)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Довели до автомобиля, завели двигатель, посадили за руль и он сам поехал.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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