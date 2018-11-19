На матч Швеция - Россия продано чуть более 22 тысяч билетов

Более 22 тысяч билетов продано на заключительный матч группового этапа Лиги наций Швеция — Россия. 20 ноября сборная России в заключительном матче группы 2 лиги B Лиги наций в гостях сыграет с командой Швеции.Матч пройдет в Стокгольме на стадионе "Френдс-Арена". Вместимость арены около 50 тысяч зрителей.