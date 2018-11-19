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"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику Николе Нинковичу

Полузащитник клуба "Асколи" из итальянской серии Б Никола Нинкович может продолжить карьеру в "Спартаке", информирует Tuttomercatoweb.

Сообщается, что Нинкович может перейти в "Спартак" уже в январе. Его стоимость составляет 800 000 евро.

В текущем сезоне Нинкович провел 11 матче за "Асколи", забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 22:14
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5
(2)
#5  СуперШтангист   (Сегодня, 22:37)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Терек»
Петкович, Пашалич, Максимович... На подходе очередной топ-трансфер joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  GPS   (Сегодня, 22:32)
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  •  (1)
online

В пару Петковичу!)))
12 место серии А самое то!!!


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#puta espaniola!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#3  следующий   (Сегодня, 22:28)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Челси»
Серия Б, два гола. Надо брать.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#2  челсик  Россия (Сегодня, 22:21)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
супер smile
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:18)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
круто
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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