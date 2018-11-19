"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику Николе Нинковичу

Полузащитник клуба "Асколи" из итальянской серии Б Никола Нинкович может продолжить карьеру в "Спартаке", информирует Tuttomercatoweb.Сообщается, что Нинкович может перейти в "Спартак" уже в январе. Его стоимость составляет 800 000 евро.В текущем сезоне Нинкович провел 11 матче за "Асколи", забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.