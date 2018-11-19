Федор Кудряшов покинул расположение сборной России

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул расположение @TeamRussia в Швеции ввиду того, что его участие в завтрашней игре невозможно. Желаем Фёдору здоровья! pic.twitter.com/q8BiP71KlD — Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2018

Защитник сборной России Федор Кудряшов, который сегодня занимался по индивидуальной программе, покинул расположение национальной команды.Сообщается, что его участие в завтрашней игре невозможно.