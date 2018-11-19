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Федор Кудряшов покинул расположение сборной России

Защитник сборной России Федор Кудряшов, который сегодня занимался по индивидуальной программе, покинул расположение национальной команды.

Сообщается, что его участие в завтрашней игре невозможно.

Теги: Кудряшов Сборная России
Сегодня, 22:27
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#1  Александр Ковалёв   (Сегодня, 22:33)
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Да ебона в рот...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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