Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:21
Грузия переиграла Казахстан (1)
Грузия переиграла Казахстан (1)
19:54
Александр Алаев: хочу поздравить юношескую сборную России с выходом в Элитный раунд чемпионата Европы
Александр Алаев: хочу поздравить юношескую сборную России с выходом в Элитный раунд чемпионата Европы
17:25
Юрий Газинский: сборной России хватит ничьей в матче со Швецией, но хочется добиться победы (5)
Юрий Газинский: сборной России хватит ничьей в матче со Швецией, но хочется добиться победы (5)
14:49
"Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!" - региональные болельщики красно-белых обратились к руководству клуба (25)
"Спартак" не команда, "Спартак" – это мы!" - региональные болельщики красно-белых обратились к руководству клуба (25)
12:54
"Лучше звоните Солу" - "Енисей" обыграл ситуацию с Аленичевым на манер популярного американского сериала (3)
"Лучше звоните Солу" - "Енисей" обыграл ситуацию с Аленичевым на манер популярного американского сериала (3)
Федор Кудряшов покинул расположение сборной России
Защитник сборной России Федор Кудряшов, который сегодня занимался по индивидуальной программе, покинул расположение национальной команды.
Сообщается, что его участие в завтрашней игре невозможно.
Сообщается, что его участие в завтрашней игре невозможно.
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул расположение @TeamRussia в Швеции ввиду того, что его участие в завтрашней игре невозможно. Желаем Фёдору здоровья! pic.twitter.com/q8BiP71KlD— Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2018
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.