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Суд над Дмитрием Аленичевым состоится до конца этого года

Суд по лишению главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева водительских прав состоится в течение месяца.

Напомним, специалист обвиняется в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на два года.

Сам Аленичев назвал произошедший инцидент "фальсификацией" с целью испортить его репутацию и повлиять на положение в клубе.

Р-Спорт
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 11:53
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