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Агент Аленичева: СМИ раздувают эту неприятную историю, а тренировочный процесс идет по плану

Агент главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева Александр Маньяков сообщил, что специалист продолжает работу в штатном режиме.

"Ситуация не очень хорошая в имиджевом плане для клуба и самого Дмитрия Анатольевича. Но работа продолжается в штатном режиме, тренировочный процесс идет свои чередом. Эту историю больше СМИ раздувают, хотя на самом деле, она не настолько сейчас важна", - сказал Маньяков.

Вчера стало известно, что Аленичев был задержан по подозрению в езде в нетрезвом виде.

ТАСС
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 12:20
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#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 12:26)
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Болеет за:
«Динамо К»
По какому плану? Команда на последнем месте,а они по плану. weary Неужели непонятно,что план срочно нужно менять?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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