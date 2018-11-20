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Агент Фернандеса: Марио восстановится к матчу с "Ахматом"

Агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машадо сообщил, что футболист вернется в строй в ближайшее время.

"Марио чувствует себя отлично. Он будет готов сыграть уже в ближайшем матче с "Ахматом", – сообщил Машадо.

Напомним, Фернандес в матче Лиги чемпионов с "Ромой" получил удар коленом по затылку и покинул поле на носилках. У игрока было диагностировано сотрясение мозга.

ТАСС
Теги: ЦСКА Ахмат Фернандес
Сегодня, 13:09
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#1  Realist2000   (Сегодня, 13:18)
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Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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