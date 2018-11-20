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Источник: представители МВД войдут в КДК РФС

В состав контрольно-дисциплинарного комитета РФС войдут представители МВД.

Причиной такого решения стали частые нарушения правопорядка фанатами. Речь идет о файерах на трибунах, оскорбительных баннерах и других нарушениях.

Сотрудники полиции будут содействовать комитету в решении вопросов о наказаниях для фанатов и клубов.

Телеграм-канал "Мутко против"
Сегодня, 13:20
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#2  makcnmka   (Сегодня, 13:32)
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«Спартак»
От нашего стола вашему столу )))
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 13:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Эти "представители МВД" ни за что держат Кокорина и Мамаева в сизо. Теперь устраивают торг с РФС- вы нам место в КДК, мы отпускаем под домашний арест футболистов?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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