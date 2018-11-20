Источник: представители МВД войдут в КДК РФС

В состав контрольно-дисциплинарного комитета РФС войдут представители МВД.Причиной такого решения стали частые нарушения правопорядка фанатами. Речь идет о файерах на трибунах, оскорбительных баннерах и других нарушениях.Сотрудники полиции будут содействовать комитету в решении вопросов о наказаниях для фанатов и клубов.