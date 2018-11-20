Тимофей Калачев перенес операцию и вернется в строй через три месяца

Хавбек "Ростова" Тимофей Калачев перенес операцию на мениске.Белорусский футболист чувствует себя хорошо и должен вернуться в Ростов-на-Дону уже в четверг. На восстановление ему потребуется 3 месяца.В нынешнем сезоне 37-летний Тимофей Калачев принял участие в 9 официальных матчах за "Ростов" и отдал 2 результативные передачи.