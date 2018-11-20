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Тимофей Калачев перенес операцию и вернется в строй через три месяца

Хавбек "Ростова" Тимофей Калачев перенес операцию на мениске.

Белорусский футболист чувствует себя хорошо и должен вернуться в Ростов-на-Дону уже в четверг. На восстановление ему потребуется 3 месяца.

В нынешнем сезоне 37-летний Тимофей Калачев принял участие в 9 официальных матчах за "Ростов" и отдал 2 результативные передачи.

Sport24
Теги: Калачев Ростов
Сегодня, 15:50
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#3  Босх  Россия (Сегодня, 17:30)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Даже мениск ремонтирует в несезон!
ПРОФИ!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#2  Bender  г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 17:23)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
ЗДОРОВЬЯ ТИМОХА !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
#1  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 16:28)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Здоровья , Тима .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
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