Антон Шунин не вызывался в сборную России больше шести лет

Официальный Твиттер сборной России опубликовал список футболистов, которые не вызывались в состав на протяжении долгого времени. Вратарь Антон Шунин не попадал в заявку национальной команды с 2012 года.– После ЧМ-2018 в обойму сборной вернулось сразу несколько футболистов, не вызывавшихся на протяжении долгого времени, – написал РФС в своем Твиттере. – Мы решили посчитать, у кого из нынешнего состава был наибольший перерыв в вызовах в команду, и вот что получилось:1. Павел Могилевец (434 дня)2. Маринату Гильерме (435 дней)3. Георгий Щенников (687 дней)4. Алексей Ионов (887 дней)5. Кирилл Набабкин (1525 дней)6. Антон Шунин (2487 дней)