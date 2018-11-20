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Антон Шунин не вызывался в сборную России больше шести лет

Официальный Твиттер сборной России опубликовал список футболистов, которые не вызывались в состав на протяжении долгого времени. Вратарь Антон Шунин не попадал в заявку национальной команды с 2012 года.

– После ЧМ-2018 в обойму сборной вернулось сразу несколько футболистов, не вызывавшихся на протяжении долгого времени, – написал РФС в своем Твиттере. – Мы решили посчитать, у кого из нынешнего состава был наибольший перерыв в вызовах в команду, и вот что получилось:

1. Павел Могилевец (434 дня)

2. Маринату Гильерме (435 дней)

3. Георгий Щенников (687 дней)

4. Алексей Ионов (887 дней)

5. Кирилл Набабкин (1525 дней)

6. Антон Шунин (2487 дней)
Теги: Шунин Сборная России
Сегодня, 16:24
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#4  Сибирячок   (Сегодня, 17:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Чесайнаг
Видать совсем плохи дела у сборной во вратарской линии.Если таких дoлбoeбoв начали приглашать.Вроде и Черчес воротчиком был и Стауче,сами б встали.Шунин не намного то их и моложе

А Габулова приглашали - это нормально? Лодыгина - тоже нормально?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Gnome  Алматы (Сегодня, 17:32)
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и нечего Шунину там делать.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 17:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чесайнаг,

Без нецензурных выражений слова в предложения не связываются?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 16:58)
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Видать совсем плохи дела у сборной во вратарской линии.Если таких дoлбoeбoв начали приглашать.Вроде и Черчес воротчиком был и Стауче,сами б встали.Шунин не намного то их и моложе
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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