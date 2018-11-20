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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Антон Шунин не вызывался в сборную России больше шести лет
Официальный Твиттер сборной России опубликовал список футболистов, которые не вызывались в состав на протяжении долгого времени. Вратарь Антон Шунин не попадал в заявку национальной команды с 2012 года.
– После ЧМ-2018 в обойму сборной вернулось сразу несколько футболистов, не вызывавшихся на протяжении долгого времени, – написал РФС в своем Твиттере. – Мы решили посчитать, у кого из нынешнего состава был наибольший перерыв в вызовах в команду, и вот что получилось:
1. Павел Могилевец (434 дня)
2. Маринату Гильерме (435 дней)
3. Георгий Щенников (687 дней)
4. Алексей Ионов (887 дней)
5. Кирилл Набабкин (1525 дней)
6. Антон Шунин (2487 дней)
– После ЧМ-2018 в обойму сборной вернулось сразу несколько футболистов, не вызывавшихся на протяжении долгого времени, – написал РФС в своем Твиттере. – Мы решили посчитать, у кого из нынешнего состава был наибольший перерыв в вызовах в команду, и вот что получилось:
1. Павел Могилевец (434 дня)
2. Маринату Гильерме (435 дней)
3. Георгий Щенников (687 дней)
4. Алексей Ионов (887 дней)
5. Кирилл Набабкин (1525 дней)
6. Антон Шунин (2487 дней)
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