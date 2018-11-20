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Александр Головин рассказал, что его поразило в Монако

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин, отвечая на вопрос во время эфира в соцсети "ВКонтакте", рассказал, что его поразило по приезде в Монако.

"Что очень жарко! Долго привыкал к этому, но потом стало легче. Адаптироваться в Лиге 1 было тяжело, тут больше скорости, меньше времени на принятие решений. Но к этому тоже привыкаешь. Когда отдыхаю, то учу французский, гуляю или играю в компьютерные игры. На французском могу сказать Allez Monaco", — поведал Головин.

В настоящее время футболист восстанавливается от травмы, полученной им во встрече с "Реймсом" в чемпионате Франции (0:1). 6 ноября Олег Артёмов, агент полузащитника "Монако", сообщил, что Головин вернётся на поле примерно через две недели.

"Чемпионат.сом"
Теги: Головин
Сегодня, 17:13
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#5  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 18:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Максим I,
Дебил, по теме есть что ответить?
Где его сногшибательные удары со штрафных, где обводки 1 на 1, где голы изза пределов штрафной?

Цитата: Egorysche
всё верно. но есть один нюанс. он вполне может строго следует указаниям тренеров, где ему чётко объясняют что он может делать, а чего он не может делать.

я видел несколько матчей, он бьет по воротам и ТУПО не попадает.
Или у него установка не попадать по воротам?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#4  Egorysche   (Сегодня, 17:56)
  • +1
  •  (5)

Цитата: Lord_Vik
Можно сколь угодно говорить, про говно Монако.
Но 1 результативный пас за 10 игр, или сколько он там сыграл это оч мало за 30 мультов.
30 миллионные игроки могут и ударить пару раз на гол, и положить пару банок на индивидуальном мастерстве хотя бы клубам из подвала.
Тут же просто НОЛЬ целых, хер десятых.

всё верно. но есть один нюанс. он вполне может строго следует указаниям тренеров, где ему чётко объясняют что он может делать, а чего он не может делать. в ЦСКА и сборной например он не стеснялся и в обводку внаглую ломиться и издалека бить. а вот в Монако вообще так не делает, и врядли это из-за того что "растерялся"
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 17:49)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Расстояния?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:39)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Можно сколь угодно говорить, про говно Монако.
Но 1 результативный пас за 10 игр, или сколько он там сыграл это оч мало за 30 мультов.
30 миллионные игроки могут и ударить пару раз на гол, и положить пару банок на индивидуальном мастерстве хотя бы клубам из подвала.
Тут же просто НОЛЬ целых, хер десятых.

Всё верно говоришь! Вот ты бы им показал, герой дивага и клавы! Ты так серьёзен в СВОЁМ индивидуальном мастерстве, так виртуозно изъясняешься, что нет сомнений - вот ТЫ ВЫЙДЕШЬ и фсю хранцию на хрен порвёшь, на одной ноге и стоя! Скорей на арену, о, Величайший из всех Гладиоторов! Я жажду узреть... твои потроха в зубах африканских кошечек с петушками на футболках. Ты настоящий герой!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 17:25)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Можно сколь угодно говорить, про говно Монако.
Но 1 результативный пас за 10 игр, или сколько он там сыграл это оч мало за 30 мультов.
30 миллионные игроки могут и ударить пару раз на гол, и положить пару банок на индивидуальном мастерстве хотя бы клубам из подвала.
Тут же просто НОЛЬ целых, хер десятых.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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