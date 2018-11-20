Александр Головин рассказал, что его поразило в Монако

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин, отвечая на вопрос во время эфира в соцсети "ВКонтакте", рассказал, что его поразило по приезде в Монако."Что очень жарко! Долго привыкал к этому, но потом стало легче. Адаптироваться в Лиге 1 было тяжело, тут больше скорости, меньше времени на принятие решений. Но к этому тоже привыкаешь. Когда отдыхаю, то учу французский, гуляю или играю в компьютерные игры. На французском могу сказать Allez Monaco", — поведал Головин.В настоящее время футболист восстанавливается от травмы, полученной им во встрече с "Реймсом" в чемпионате Франции (0:1). 6 ноября Олег Артёмов, агент полузащитника "Монако", сообщил, что Головин вернётся на поле примерно через две недели.