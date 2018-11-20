Новости партнеров

Александр Мостовой: разгром от немцев должен вдвойне мотивировать сборную России в матче со Швецией

Бывший полузащитник российской сборной Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Наций Швеция — Россия.

"Я не думаю, что сборную России может расслабить тот факт, что достаточно ничьей для первого места в группе. Слово «расслабит» сейчас не подходит. Несколько дней назад немцы разгромили нас, это должно вдвойне мотивировать в матче со Швецией. Плюс первое место дает возможность выйти в дивизион рангом выше, так что сборная России будет предельно мотивирована в этой игре.

Конечно, не хватало Дзюбы. Другое дело, насколько он здоров сейчас. Сравнивать Дзюбу и Ари, конечно, не стоит. С нынешним Дзюбой можно сыграть попроще — отдать дальнюю передачу, и Артем цепляется за мяч, выигрывает единоборства", - цитирует Мостового "Р-Спорт".
Теги: Мостовой
Сегодня, 18:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  diego milito 22   (Сегодня, 18:36)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Победа над Турцией, также, должна вдвойне мотивировать сборную Швеции. У неё появился шанс занять первое место в группе и имеются определенные возможности для этого
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.