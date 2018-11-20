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Вячеслав Колосков - о скандале вокруг Аленичева: это подлость

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал скандал вокруг главного тренера "Енисея" Дмитрием Аленичевым.

– Отношусь к Дмитрию с большой симпатией и уважением, как к игроку и человеку, – сказал Колосков. – Я был руководителем нашего футбола в то время, когда Аленичев начинал выступления за "Спартак". Потом у него блестяще сложилась карьера за границей, одна из лучших, если не лучшая среди всех россиян по достижениям. Рассчитывал, что Аленичев, Тихонов, Титов станут выдающимися тренерами. Очень хорошо отнесся к тому, что "Енисею" хватило терпения удержать Дмитрия на тренерской работе. За два-три года большими специалистами не становятся, Аленичеву нужно набить шишек, доказать, что он способен раскрыть свой потенциал. А то, что сел за руль пьяный…

– Там очень запутанная история. Сам Аленичев говорит, что с ним хотят расстаться, но не могут сделать это цивилизованно.

– Это называется подлость. Почему не могут? Есть работодатель, есть работник. Всегда можно вызвать человека к себе и сказать: "Ты меня не устраиваешь".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Колосков Аленичев
Сегодня, 18:35
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#3  Riders1990  bunker (Сегодня, 19:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Makc33,
Каррера попадал и гораздо хуже.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#2  Босх  Россия (Сегодня, 19:15)
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online
Болеет за:
«Ростов»
я вижу ситуацию чуть иначе.
Видимо Аленичев избавился иллюзий о своем тренерском ьаланте,и его попытка ВЫЖАТЬ неустойку-это его попытка "немного рубануть бабала" по концовке..
потому что очень вероятно,что его карьера ЗАКОНЧЕНА.
Поожа руку на сердце..кто возбмет Алениячева тренером?
Упс....

Вот что я вижу.НУ все остальное уже вторично...
А красноярск?ну такой вот красноярск..
Явидел сибиряков и лишен иллюзий ...народ там ..жесткий..например.
И красноярск-это алюминиевые войны,например...
сибирь..она такая.. как пел В.С, Высоцкий.."вперед пятьсот..назад пятьсот..и тот кто выжил..тот расскажет.."или как там пелось?
В сибири жестко..и креативненько..хахаххаакак выяснилось.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#1  Makc33   (Сегодня, 18:56)
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Интересно а если бы так попал условный Каррера или Божович к примеру,чтобы ты сказал?Подлость?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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