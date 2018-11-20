Вячеслав Колосков - о скандале вокруг Аленичева: это подлость

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:16
Валерий Газзаев: на тренерском пути братьев Березуцких и Кириченко будут не только розы, но и шипы
Валерий Газзаев: на тренерском пути братьев Березуцких и Кириченко будут не только розы, но и шипы
18:17
Александр Мостовой: разгром от немцев должен вдвойне мотивировать сборную России в матче со Швецией (1)
Александр Мостовой: разгром от немцев должен вдвойне мотивировать сборную России в матче со Швецией (1)
15:04
Валерий Непомнящий: когда думаешь о ничьей, обычно проигрываешь - сегодня нужно играть на победу (3)
Валерий Непомнящий: когда думаешь о ничьей, обычно проигрываешь - сегодня нужно играть на победу (3)
12:43
Елизавета Туктамышева считает, что выступление фигуристов сможет собрать аншлаг на стадионе "Зенита" (11)
Елизавета Туктамышева считает, что выступление фигуристов сможет собрать аншлаг на стадионе "Зенита" (11)
12:20
Агент Аленичева: СМИ раздувают эту неприятную историю, а тренировочный процесс идет по плану (1)
Агент Аленичева: СМИ раздувают эту неприятную историю, а тренировочный процесс идет по плану (1)
11:23
Руслан Нигматуллин: выбор между Гильерме и Луневым, словно выбор между "Мерседесом" и БМВ (13)
Руслан Нигматуллин: выбор между Гильерме и Луневым, словно выбор между "Мерседесом" и БМВ (13)
09:42
Александр Бородюк: правильный путь развития – свои воспитанники из ДЮСШ, а не натурализация (16)
Александр Бородюк: правильный путь развития – свои воспитанники из ДЮСШ, а не натурализация (16)
08:49
Футбольная лига Англии продала телеправа на показ чемпионшипа и Кубка лиги за рекордную сумму (1)
Футбольная лига Англии продала телеправа на показ чемпионшипа и Кубка лиги за рекордную сумму (1)
Вячеслав Колосков - о скандале вокруг Аленичева: это подлость
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал скандал вокруг главного тренера "Енисея" Дмитрием Аленичевым.
– Отношусь к Дмитрию с большой симпатией и уважением, как к игроку и человеку, – сказал Колосков. – Я был руководителем нашего футбола в то время, когда Аленичев начинал выступления за "Спартак". Потом у него блестяще сложилась карьера за границей, одна из лучших, если не лучшая среди всех россиян по достижениям. Рассчитывал, что Аленичев, Тихонов, Титов станут выдающимися тренерами. Очень хорошо отнесся к тому, что "Енисею" хватило терпения удержать Дмитрия на тренерской работе. За два-три года большими специалистами не становятся, Аленичеву нужно набить шишек, доказать, что он способен раскрыть свой потенциал. А то, что сел за руль пьяный…
– Там очень запутанная история. Сам Аленичев говорит, что с ним хотят расстаться, но не могут сделать это цивилизованно.
– Это называется подлость. Почему не могут? Есть работодатель, есть работник. Всегда можно вызвать человека к себе и сказать: "Ты меня не устраиваешь".
"Спорт-Экспресс"
– Отношусь к Дмитрию с большой симпатией и уважением, как к игроку и человеку, – сказал Колосков. – Я был руководителем нашего футбола в то время, когда Аленичев начинал выступления за "Спартак". Потом у него блестяще сложилась карьера за границей, одна из лучших, если не лучшая среди всех россиян по достижениям. Рассчитывал, что Аленичев, Тихонов, Титов станут выдающимися тренерами. Очень хорошо отнесся к тому, что "Енисею" хватило терпения удержать Дмитрия на тренерской работе. За два-три года большими специалистами не становятся, Аленичеву нужно набить шишек, доказать, что он способен раскрыть свой потенциал. А то, что сел за руль пьяный…
– Там очень запутанная история. Сам Аленичев говорит, что с ним хотят расстаться, но не могут сделать это цивилизованно.
– Это называется подлость. Почему не могут? Есть работодатель, есть работник. Всегда можно вызвать человека к себе и сказать: "Ты меня не устраиваешь".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.