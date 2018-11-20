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Александр Мостовой: ничего страшного, если сборная России не займёт первое место в группе

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей игры между командами России и Швеции в рамках группового этапа Лиги наций.

"Несмотря на то что нашим достаточно не проиграть, установку играть на ничью никогда ни один тренер не даст. Нигде такого не видел, по крайней мере за свою карьеру. Шведы, конечно, не немцы, но тоже крепкая и опытная команда. Матч с Германией показал, что действовать впереди нашим сложно, только во втором тайме смогли создать моменты. А с Дзюбой, если он в хорошей форме, легче играть: он цепляется за все мячи. Артём — очень важный игрок.

Ничего страшного, если наша команда не займёт первое место в группе. До сих пор непонятно, что оно даёт большим командам. Маленькие хотя бы могут получить лишнюю путёвку на чемпионат Европы", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Теги: Мостовой Сборная России
Сегодня, 18:49
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#2  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 19:18)
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Болеет за:
«Зенит»
Вот оказывается как!Не надо занимать первое место и выходить к сильным командам!Дурак на дураке и дураком погоняет!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#1  duha  Зауралье (Сегодня, 19:10)
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online
Болеет за:
ЦСКА
странный парень....все дает первое место...и игры с грандами нахалюву и возможо путевку на ЕВРО-2020


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
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