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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Мостовой: ничего страшного, если сборная России не займёт первое место в группе
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей игры между командами России и Швеции в рамках группового этапа Лиги наций.
"Несмотря на то что нашим достаточно не проиграть, установку играть на ничью никогда ни один тренер не даст. Нигде такого не видел, по крайней мере за свою карьеру. Шведы, конечно, не немцы, но тоже крепкая и опытная команда. Матч с Германией показал, что действовать впереди нашим сложно, только во втором тайме смогли создать моменты. А с Дзюбой, если он в хорошей форме, легче играть: он цепляется за все мячи. Артём — очень важный игрок.
Ничего страшного, если наша команда не займёт первое место в группе. До сих пор непонятно, что оно даёт большим командам. Маленькие хотя бы могут получить лишнюю путёвку на чемпионат Европы", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
"Несмотря на то что нашим достаточно не проиграть, установку играть на ничью никогда ни один тренер не даст. Нигде такого не видел, по крайней мере за свою карьеру. Шведы, конечно, не немцы, но тоже крепкая и опытная команда. Матч с Германией показал, что действовать впереди нашим сложно, только во втором тайме смогли создать моменты. А с Дзюбой, если он в хорошей форме, легче играть: он цепляется за все мячи. Артём — очень важный игрок.
Ничего страшного, если наша команда не займёт первое место в группе. До сих пор непонятно, что оно даёт большим командам. Маленькие хотя бы могут получить лишнюю путёвку на чемпионат Европы", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
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