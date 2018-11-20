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Вячеслав Колосков: Швеция – посредственная команда, которую нам по силам обыграть

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящей игры между сборными России и Швеции в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

"Сборной России достаточно и ничейного результата для того, чтобы занять первое место, но в футбол всегда играют на победу. Можно встать вдесятером в штрафной, как в матче с Испанией, надеяться на случайный угловой, штрафной или пенальти, но что это даст? Всегда надо играть на победу. Из-за большого количества травм можно сказать, что наша сборная сегодня будет играть резервным составом, но я не думаю, что это повлияет на исход встречи. Судя по матчу против Турции, Швеция – посредственная команда, которую нам вполне по силам обыграть. Конечно, дома она может преобразиться, но я думаю, что даже таким составом их можно обыграть.

Возвращение Дзюбы? Он всё-таки вернулся после травмы, если человек после лечения, нетренировавшийся, но выйдет на поле и вытащит команду, то грош цена нашей сборной. Футбол – спорт, а в спорте должны играть абсолютно здоровые, подготовленные люди.

Что касается того, что поражение не станет для нашей сборной трагедией, то с моей точки зрения, любое поражение – это страшно, но не надо впадать в крайности. Это спорт, всякое может произойти, даже если команда не займёт первого места, это не провал. Конечно, желательно перейти в более высокий дивизион, чтобы повысить интерес со стороны зрителей", - цитирует Колоскова "Чемпионат.сом".
Теги: Колосков Сборная Швеции Сборная России
Сегодня, 19:03
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#1  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 19:13)
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Болеет за:
«Зенит»
Ой,ой!Шапками закидаем!Вот такой почётный президент!А может и на поле выходить за падло!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
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